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В аэропорту Борисполь задержали российскую проститутку из базы Интерпола

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Женщина находится в международной базе Интерпола. Ее разыскивают в России за проституцию и сексуальную эксплуатацию людей.
В Борисполе задержали россиянку
В Борисполе задержали россиянку
mtu.gov.ua

В аэропорту Борисполь задержана гражданка России, находившаяся в международном розыске. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Задержанная прибыла накануне рейсом Дели-Киев. Установлено, что женщина разыскивается правоохранительными органами России за проституцию и сексуальную эксплуатацию.

В настоящий момент ее передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, 4 мая в Борисполе задержали девушек, которых переправляли в сексуальное рабство в Чехию.  В тот же день в аэропорту Борисполь пограничники не впустили в страну двух россиян, которые отказались снять со своего багажа запрещенные в Украине георгиевские ленточки.

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Теги: Россия, аэропорт, Борисполь, аэропорт Борисполь, проститутка
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Источник: korrespondent.net

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