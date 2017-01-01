"Порошенко подписал капитуляцию Германии": фейл на ТВ

Украинский телеканал Прямой сообщил о том, что Германия подписала акт о капитуляции при участии Петра Порошенко.

Во вторник, 8 мая, накануне празднования Дня Победы, в Украине проходила акция "Первая минута мира", посвященная годовщине подписания Акта о капитуляции фашистской Германии.

Во время прямой трансляции акции оконфузился украинский телеканал Прямой. Редакторы канала вывели на экран подпись, где говорилось, что украинский президент принимал участие в подписании акта со стороны Германии о ее капитуляции.

Очевидно, что авторы подписи имели ввиду участие Петра Порошенко в киевской акции "Первая минута мира", но в итоге формулировка получилась неудачной.

"Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии Президента Петра Порошенко", – гласил текст на экране.

Фотодоказательство фейла разлетелось в сети:

скриншот

Напомним, сегодня, 9 мая, в Крыму и Москве прошли парады Победы. Также парады военной техники прошли в оккупированных Донецке и Луганске. В Киеве прошла акция "Бессмертный полк", аналогичное шествие запланировано на 15:00 в столице РФ. А Петр Порошенко принял участие в акции почтения памяти героев второй мировой на аллее Славы.