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"Порошенко подписал капитуляцию Германии": фейл на ТВ

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Украинский телеканал Прямой сообщил о том, что Германия подписала акт о капитуляции при участии Петра Порошенко.
Прямой канал оконфузился
Прямой канал оконфузился
скриншот

Во вторник, 8 мая, накануне празднования Дня Победы, в Украине проходила акция "Первая минута мира", посвященная годовщине подписания Акта о капитуляции фашистской Германии.

Во время прямой трансляции акции оконфузился украинский телеканал Прямой. Редакторы канала вывели на экран подпись, где говорилось, что украинский президент принимал участие в подписании акта со стороны Германии о ее капитуляции.

Очевидно, что авторы подписи имели ввиду участие Петра Порошенко в киевской акции "Первая минута мира", но в итоге формулировка получилась неудачной.

"Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии Президента Петра Порошенко", – гласил текст на экране.

Фотодоказательство фейла разлетелось в сети:

скриншот

Напомним, сегодня, 9 мая, в Крыму и Москве прошли парады Победы. Также парады военной техники прошли в оккупированных Донецке и Луганске. В Киеве прошла акция "Бессмертный полк", аналогичное шествие запланировано на 15:00 в столице РФ. А Петр Порошенко принял участие в акции почтения памяти героев второй мировой на аллее Славы.

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Теги: Германия, 9 мая, Порошенко, День Победы, телеканал, фейк
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Источник: korrespondent.net

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