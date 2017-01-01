Возродить СССР: агент спецслужб РФ в Днепре готовил провокационные телесюжеты

Украинец создавал материалы для подготовки "фейковых" сюжетов российскими телеканалами.

В городе Днепр сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентов российских спецслужб, которые занимались подготовкой провокационных телевизионных материалов в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель, который является активистом одной из пророссийских общественных организаций, в марте 2018 года был завербован спецслужбами РФ.

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По заданию “кураторов“ злоумышленник вместе с сообщниками должны были изготовить флаги с запрещенной в Украине символикой тоталитарных режимов. Указанная “продукция“ готовилась для размещения в областном центре в местах массового пребывания людей. Результаты своей “работы“ в виде фото- и видеоматериалов агитаторы должны были передавать представителям спецслужб РФ для подготовки “фейковых“ сюжетов российскими телеканалами.

“Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленниками денежного вознаграждения из Москвы в виде “предоплаты“ за совершение противоправных действий в Украине“, - отмечает ведомство.

По информации СБУ, основные “усилия“ агентов Кремля были направлены на дестабилизацию обстановки в Днепре именно накануне празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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С этой целью планировались подготовка деструктивных материалов с призывами к восстановлению СССР, инспирирование настроений населения против патриотических объединений граждан и столкновений во время проведения массовых мероприятий.

Отметим, президент Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News сказал, что Путин хочет возродить Советский Союз.