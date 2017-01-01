Стали известны даты выпускных вечеров в школах Украины

В Минобразования назнили какие дни станут этапными для выпускников-2018.

В 2018 году выпускные вечера должны состояться в первую субботу после окончания ВНО borispol.biz.ua

В Министерстве образования Украины определили даты проведения выпускных вечеров в общеобразовательных школах.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает Страна.

Так в 2018 году выпускные вечера в украинских школах должны состояться 23 июня. Это будет первая суббота после окончания ВНО и объявления результатов тестирования.

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В Минобразования отметили, что школы самостоятельно определяют сроки проведения государственной итоговой аттестации учеников 4-х и 9-х классов, “последних звонков“ и выпускных вечеров.

При этом в министерстве уточнили, что рекомендовали даты для проведения выпускных – с 25 мая по 24 июня.

Добавим, что последний звонок для выпускников 2018 прозвучит традиционно в последнюю пятницу весны – 25 мая. А сессия ВНО начнется 22 и 24 мая. Первыми будут тестирования по математике, украинского языка и литературы.

Как сообщалось 26 апреля, русский язык для сдачи ВНО выбрали более 12 тысяч абитуриентов.