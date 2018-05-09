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Итальянец убил жену-украинку и застрелился - СМИ

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Антонио Жирарди выстрелил супруге из табельного оружия прямо в сердце. Спустя время он покончил жизнь самоубийством.
В Мелфи итальянец убил украинку
В Мелфи итальянец убил украинку
Скриншот из видео

В итальянском городе Мелфи провинции Поненца во вторник, 8 мая, 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на родных и близких убитой.

По словам Алены Яновской, сестры погибшей, итальянец убил украинку на почве ревности.

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"Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать ночную смену и прийти домой к 6:00. Но он покинул смену раньше, что позже заставило коллег отправиться на его поиски", - сообщила Яновская.

Убийство произошло в доме в самом центре города.

О происшествии в полицию сообщил сосед, который около 7:30 утра услышал выстрелы из дома, где были позже обнаружены тела.

Свадебное фото Антонио Жирарди и Марины Новожиловой
Свадебное фото Антонио Жирарди и Марины Новожиловой
dp.informator.ua

На данный момент мoтив неизвестен. Следователи рассматривают все возможные версии. По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, а Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.

Как сообщалось  в феврале, в Неаполе была найдена мертвой гражданка Украины.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Италия, видео, фото, Днепр, убийство
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