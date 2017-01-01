Турчинов призвал СБУ расследовать трансляции "парада" террористов

Секретарь СНБО уверен, что здесь речь идет не о свободе слова, а о популяризации террористических структур.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обратился в Службу безопасности с официальной просьбой провести расследование организации и ведения некоторыми электронными СМИ прямой трансляции так называемого "военного парада" из оккупированного Донецка под заголовком "Трансляция из ДНР".

Об этом Турчинов сообщил на своей странице в Facebook.

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Секретаря СНБО призвал СБУ внести электронные СМИ, обеспечивавшие прямую трансляцию "празднования" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список. Он отметил, что в этом случае речь не идет о свободе слова: сотрудничество с террористами, соучастие в террористической деятельности, популяризация террористических структур - преступление в любой цивилизованной стране.

Турчинов отметил, что западные страны бескомпромиссно противодействуют информационным ресурсам российской пропаганды. В Германии и Франции разрабатывают и принимают жесткие законодательные акты по борьбе с информационным терроризмом и фейками. По мнению секретаря СНБО, Украине необходимо немедленно имплементировать их наработки и опыт в украинское законодательство.

Как сообщалось, 8 мая у главы КПУ Симоненко нашли оружие.