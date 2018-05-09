В Одессе поймали мужчину с красным флагом, ему грозит тюрьма

Правоохранители устроили погоню, чтобы догнать нарушителя с символикой СССР.

В стране с 2015 года запрещена пропаганда советской и нацистской символики facebook.com/gunp.odessa

В Одессе полиция после погони остановила автомобиль с запрещенной символикой СССР.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

“Транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи площади. Водитель попытался скрыться. На территории Киевского района города его автомобиль был остановлен полицейскими“, - сказано в сообщениию

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.4361 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Водитель попытался скрыться facebook.com/gunp.odessa

Стоит отметить, что злумышленнику, пропагандирующему тоталитарный режим, грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Мужчине грозит тюремный срок facebook.com/gunp.odessa

Напомним, с 2015 года в Украине вступили в силу четыре закона о декоммунизации, которые, в частности, запрещают пропаганду советской и нацистской символики.

Как сообщалось, в мае президент Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News сказал, что Путин хочет возродить Советский Союз.