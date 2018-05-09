В Одессе поймали мужчину с красным флагом, ему грозит тюрьма
В Одессе полиция после погони остановила автомобиль с запрещенной символикой СССР.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
“Транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи площади. Водитель попытался скрыться. На территории Киевского района города его автомобиль был остановлен полицейскими“, - сказано в сообщениию
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отделения полиции.
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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.4361 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, что злумышленнику, пропагандирующему тоталитарный режим, грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, с 2015 года в Украине вступили в силу четыре закона о декоммунизации, которые, в частности, запрещают пропаганду советской и нацистской символики.
Как сообщалось, в мае президент Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News сказал, что Путин хочет возродить Советский Союз.