Отравление в Черкассах: пострадавшим стало лучше

Детей из реанимации перевели в стационарное отделение.

Одиннадцать детей, отравленных во время линейки из реанимации перевели в стационар. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Черкасской области.

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“По состоянию на 12:00 состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего в больницах Черкасс находится 53 ученика и 4 учителей.

Главной версией отравления пока остается локальное распыление неизвестного вещества. В связи с этим активно работают правоохранители.

Напомним, утром 8 мая поступила, что на территории школы №8 в Черкассах во время проведения линейки почувствовали ухудшение самочувствия и потеряли сознание ученики (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ребенка. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

Позже в ГСЧС заявили, что причиной отравления могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится неподалеку от школы. Также рассматривается версия, что кто-то мог распылить неизвестное вещество в воздухе.