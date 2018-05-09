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"Абсурдный" День победы: реакция соцсетей на 9 мая

Комментариев: 3
9 мая в Украине проходят мероприятия, посвященные 73 годовщине победы в Великой отечественной войне. В соцсетях активно обсуждают праздник Дня Победы и его абсурдные проявления.
"Победобесие": реакция соцсетей на 9 мая
"Победобесие": реакция соцсетей на 9 мая
facebook.com/feanoreldarian

В Украине и России проходят праздничные парады, шествия "Бессмертного полка» и дргуие мероприятия ко Дню победы. Пользователи соцсетей активно обсуждают праздник.

Первое, на что обращают внимание в Сети это то, что пропаганда в России вокруг Дня победы настолько велика, что праздник "бьет все рекорды". Об этом пишет на своей странице в Facebookроссийская журналистка Елена Рыковцева. 

Критично журналистка отзывается и об акции "Бессмертный полк". По ее словам суть акции сейчас сводится только к тому, чтобы собрать как можно большую "массовку". 

Поддерживают позицию Рыковцевой и в соцсетях. "Нужное количество "дедов" заготовлено", - иронизируют о шествии "Бессмертного полка" в Москве на странице "Смутное время". 

 
Другие пользователи делятся фотографиями "абсурда" ко Дню победы. Среди таких "шедевров" скелеты с лентами "9 мая", наборы в витринах магазинов с медалями, георгиевской лентой, военными атрибутами и бутылкой водки с закуской. 
 
 
 
Ранее появилась информация, что в РФ продают комнатные тапочки с изображением ветеранов ВОВ. 
 
В городе Энгельс память ветеранов решили почтить троллейбусом, украшенным георгиевской ленточкой, кастой и муляжом вечного огня. 

Журналист из «Эхо Москвы» на своей странице в Facebookразместил пост о детской военной форме. 

А журналистка Виктория Ивлева поделилась подборкой фото надувных шариков в виде танков, мыла с изображением ветеранов и в форме гранат, тортов в цветах георгиевской ленты.

Не малое количество едких комментариев как со стороны самих россиян, так и от украинцев, появилось в адрес парада в Москве 9 мая. Одни говорят о том, что на праздник к Путину никто не приехал, другие – что российский парад больше похож на действие в Иране. 

 
 
 
 
 
 
 
Стоит отметить, что шествия "Бессмертного полка" прошли также в Калифорнии, Китае, Сирии и Чехии. 
 
 
 
 
 

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Теги: видео, фото, парад, 9 мая, соцсети, День Победы, реакция соцсетей
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Конфузий    09.05.2018, 17:51
Оценка:  0
Конфузий
"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса." Гегель.
BROKER666    09.05.2018, 17:44
Оценка:  +1
BROKER666
за Уикенд у Берни улыбнуло, а как представил снегурку с колорадскими лентами в косах - меня вообще порвало
НочьБобра    09.05.2018, 17:38
Оценка:  +2
НочьБобра
Просто россия - страна непуганных, но озлобленных дураков. Это все объясняет .
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