"Абсурдный" День победы: реакция соцсетей на 9 мая

9 мая в Украине проходят мероприятия, посвященные 73 годовщине победы в Великой отечественной войне. В соцсетях активно обсуждают праздник Дня Победы и его абсурдные проявления.

В Украине и России проходят праздничные парады, шествия "Бессмертного полка» и дргуие мероприятия ко Дню победы. Пользователи соцсетей активно обсуждают праздник.

Первое, на что обращают внимание в Сети это то, что пропаганда в России вокруг Дня победы настолько велика, что праздник "бьет все рекорды". Об этом пишет на своей странице в Facebookроссийская журналистка Елена Рыковцева.

Критично журналистка отзывается и об акции "Бессмертный полк". По ее словам суть акции сейчас сводится только к тому, чтобы собрать как можно большую "массовку".

Поддерживают позицию Рыковцевой и в соцсетях. "Нужное количество "дедов" заготовлено", - иронизируют о шествии "Бессмертного полка" в Москве на странице "Смутное время".

Не менее миллиона человек, как ожидается, примут участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве.

Нужное для этого случая количество "дедов" заготовлено. pic.twitter.com/mWSyNDQ4uh — СмутноеВремя (@Durevestnik) 9 мая 2018 г.

Другие пользователи делятся фотографиями "абсурда" ко Дню победы. Среди таких "шедевров" скелеты с лентами "9 мая", наборы в витринах магазинов с медалями, георгиевской лентой, военными атрибутами и бутылкой водки с закуской.

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