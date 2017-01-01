Сепаратисты из артиллерии разрушили дома и ранили женщину

Оба населенных пункта, по которым был открыт огонь - Лоскутовка и Зайцево - находятся далеко от линии соприкосновения. В обоих селах были разрушены жилые дома.

Последствия одного из предыдущих артобстрелов Зайцево facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты на Донбассе обстреляли из тяжелой артиллерии Лоскутовку и Зайцево. В результате обстрела ранена женщина 1943 г.р., разрушены жилые дома. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил.

По данным ООС, активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Широкино. Всего в полосе действий подразделений Объединенных сил за прошедшие сутки противник 57 раз открывал прицельный огонь по нашим позициям, вел активные боевые действия с целью овладения важными объектами в районах Крымского, Шахты Бутовка и Водяного.

Подразделения Объединенных сил адекватно реагировали на провокации противника, вовремя уничтожали огнем живую силу и огневые средства противника. Противник, по уточненным данным разведки, понес потери - трое убитых и пятеро раненых.

Как сообщалось, в течение суток на Донбассе произошел 21 обстрел, один украинский военный погиб.

Напомним, за сутки 7 мая сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям сил ООС, ранения получили двое военнослужащих.

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