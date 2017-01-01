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В Луганске раздавали проукраинские листовки

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На пропагандисткой акции сепаратистов раздавали агитматериалы, которые призывали учить историю и напоминали, что Луганск - это Украина.
Жителям напомнили, что Луганск - это Украина
Жителям напомнили, что Луганск - это Украина
24tv.ua

В подконтрольном сепаратистам Луганске во время торжественных мероприятий по случаю 9 Мая неизвестные раздавали в толпе листовки, которые напоминали местным, что они живут на украинской земле.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.

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На одной из листовок можно увидеть надпись на русском “Учи историю. Придем – спросим“. А на обратной стороне размещена карта “Слободской Украинской губернии“ и надписью - “Помни, что живешь на украинских землях“.

Реакция местных сепаратистов на такие открытки пока неизвестна, как и судьба активистов, которые не побоялись раздавать их в толпе.

Неизвестные активисты не побоялись раздавать листовки в толпе
Неизвестные активисты не побоялись раздавать листовки в толпе
24tv.ua

Ранее проукраинские листовки появились в ДНР. В них жителям напоминали о трагедии под Волновахой.

Также в Донецке ранее появились наклейки о Стусе. Его барельеф, который был уничтожен в Донецке несколько лет назад.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: история, Луганск, фото, 9 мая, листовки
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