В небо над Горловкой запустили украинский флаг

Огромный украинский символ подняли в небо в Светлодарске с помощью наполненных гелием воздушных шаров.

В небо над Горловкой, которая подконтрольна сепаратистам ДНР, запустили 9 мая большой флаг Украины из соседнего Светлодарска. Об этом информировали в штабе Операции объединенных сил.

"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", - говорится в сообщении штаба в Facebook.

Напомним, в апреле в центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили на недостроенное здание сине-желтый флаг Украины и красно-черный.

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