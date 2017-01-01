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В здание Интера бросили "коктейль Молотова"

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Акция под зданием, где располагается администрация телеканала, собрала около 30 человек. На данный момент ситуация на месте спокойная.
Протесты у здания, где располагается администрация Интера
Протесты у здания, где располагается администрация Интера
vesti-ukr.com
 
В Киеве бросили "коктейль Молотова" в здание, где располагается администрация телеканала Интер на улице Бульварно-Кудрявской, сообщили Вести.
 
Отмечается, что под зданием Национальных информационных систем на акцию против концерта телеканала к 9 мая собралось около 30 представителей всеукраинской общественно-политической организации Свободные люди.
 
Также на место прибыли три автобуса с правоохранителями. 
 
Ближе к 21 часу протестующие бросили на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и пожгли несколько фаеров. После этого применили "коктейль Молотова". Огонь тушили полицейские.
 
 
По состоянию на 22.00 на улице было спокойно и участники акции разошлись.
 
Отметим, на одной из соседних улиц, Дмитровской 30, участники Национального корпуса также вышли на протест против деятельности телеканала.
 
Напомним, утром 9 мая Национальный корпус пришел под здание телеканала Интер с требованием убрать из вечернего концерта к 9 мая отрывки, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине.
 
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Теги: Интер, протесты, фото, 9 мая, Коктейль Молотова, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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