В здание Интера бросили "коктейль Молотова"

Акция под зданием, где располагается администрация телеканала, собрала около 30 человек. На данный момент ситуация на месте спокойная.

Протесты у здания, где располагается администрация Интера vesti-ukr.com

В Киеве бросили "коктейль Молотова" в здание, где располагается администрация телеканала Интер на улице Бульварно-Кудрявской, сообщили Вести

Отмечается, что под зданием Национальных информационных систем на акцию против концерта телеканала к 9 мая собралось около 30 представителей всеукраинской общественно-политической организации Свободные люди.

Также на место прибыли три автобуса с правоохранителями.

Ближе к 21 часу протестующие бросили на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и пожгли несколько фаеров. После этого применили "коктейль Молотова". Огонь тушили полицейские.

По состоянию на 22.00 на улице было спокойно и участники акции разошлись.

Отметим, на одной из соседних улиц, Дмитровской 30, участники Национального корпуса также вышли на протест против деятельности телеканала.

Напомним, утром 9 мая Национальный корпус пришел под здание телеканала Интер с требованием убрать из вечернего концерта к 9 мая отрывки, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине.