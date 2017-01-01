Акции против Интера: Нацкорпус анонсировал пикет у дома Левочкина
Спикер Национального корпуса Александр Алферов заявил, что Интер не удалил с вечернего эфира "антиукраинский контент", поэтому у дома владельца телеканала Сергея Левочкина будут организованы протесты, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, сегодня активисты не будут "создавать картинку" и продолжать пикетировать телеканал, но отметил, что в четверг, 10 мая будет сбор активистов с дальнейшим выдвижением к дому Левочкина.
По словам одного из активистов, запланированная акция вряд ли завершится простым пикетом.
Отметим, по состоянию на 23.00 активисты Национального корпуса и национальные дружины завершили блокировать здание Интер.
Ранее в среду, 9 мая возле входа в здание телеканала были установлены две агитационные палатки Нацкорпуса.
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