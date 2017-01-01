Акции против Интера: Нацкорпус анонсировал пикет у дома Левочкина

У дома владельца телеканала запланированы акции протеста, так как с эфира Интера не сняли "антиукраинский контент".

Спикер Национального корпуса Александр Алферов заявил, что Интер не удалил с вечернего эфира "антиукраинский контент", поэтому у дома владельца телеканала Сергея Левочкина будут организованы протесты, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не воюем с пустыми стенами и теми кто пришел сюда охранять правопорядок... Завтра мы призываем к всеобщей мобилизации", - подчеркнул Алферев.

По его словам, сегодня активисты не будут "создавать картинку" и продолжать пикетировать телеканал, но отметил, что в четверг, 10 мая будет сбор активистов с дальнейшим выдвижением к дому Левочкина.

По словам одного из активистов, запланированная акция вряд ли завершится простым пикетом.

Отметим, по состоянию на 23.00 активисты Национального корпуса и национальные дружины завершили блокировать здание Интер.

Ранее в среду, 9 мая возле входа в здание телеканала были установлены две агитационные палатки Нацкорпуса.

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