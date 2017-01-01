Аннексия Крыма: РФ проиграла украинским компаниям суд в Гааге

Суд признал Россия ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Суд в Гааге принял решение в пользу украинских компаний Getty Images

Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Такое решение принял Третейский суд в Гааге, сообщает УНИАН.

Отмечается, что речь идет о сумме в 159 миллионов долларов.

В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

"23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела согласно статье 29 (1) Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018, посовещавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", - говорится в пресс-релизе суда.

Стоит отметить, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела.

В суде напоминают, что после проведения слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 состав арбитража запросов стороны предоставить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 истцы представили свои объяснения вместе, Российская Федерация не представила никаких объяснений.

Напомним, в 2017 году Международный суд ООН в Гааге частично удовлетворил иск Украины против России. Суд обязал власти РФ обеспечить жителей Крыма возможностью получить образование на украинском языке, а крымских татар – правом на представление своих интересов.

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