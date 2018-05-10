Итоги 9 мая: День Победы и новые санкции против России

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 9 мая:

Порошенко и Туск договорились о саммите Украина-ЕС

Президент Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились провести 20-й саммит Украина-ЕС летом 2018 года в Брюсселе.



Во время рабочего визита главы государства в Германию также обсуждался вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.



США решили ввести новые санкции против России



Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения.



В целом санкции вводятся в отношении 28 лиц и структур. Кроме российских под санкции подпадают оборонные структуры Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.



В Украине прошли массовые мероприятия к 9 мая





Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что по всей Украине в акциях, приуроченных ко Дню победы, приняли участие 460 тысяч человек.



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Наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. В целом они прошли без грубых нарушений публичной безопасности и порядка. Всего в полицию были доставлены 28 человек.



Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших по случаю 73 годовщины победы во Второй мировой войне.



Также парады прошли в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Массовая драка в Днепре

В Днепре 9 мая Футбольные фанаты устроили шествие по улицам города, которое переросло в столкновения. Ультрас бросали в правоохранителей бутылками, камнями и петардами



В отдел полиции отправились несколько сотен фанатов – вызволять “своих“, преимущественно фанатов Динамо. Правоохранители в шлемах и щитах окружили здание полиции. После переговоров и следственных действий большинство фанатов, по данным журналистов, отпустили.





Нацкорпус блокировал здание телеканала Интер

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Активисты Национального корпуса пришли под здание Интера в Киеве с требованием убрать из вечернего концерта к 9 мая отрывки, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине. Также они требовали лишить канал лицензии.



Вечером у здания, где располагается администрация Интера, собралось около 30 протестующих, которые пожгли несколько фаеров и бросили на ступеньки перед зданием “коктейль Молотова“. В итоге спикер Нацкорпуса заявил, что акции против телеканала будут продолжаться.



СБУ выдворила журналистов российских телеканалов



СБУ принудительно выслала в Россию и Казахстан спецкоров российских пропагандистских телеканалов Первый канал и Россия Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву.



В ведомстве отметили, что журналисты были командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине “Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне“.



Польша начала расследование против Газпрома



Польское Управление по охране конкуренции начало антимонопольное расследование в отношении Газпрома и пяти компаний, финансирующих Северный поток-2 в стране.

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