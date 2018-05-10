Итоги 9 мая: День Победы и новые санкции против России
Главные новости и события 9 мая:
Порошенко и Туск договорились о саммите Украина-ЕС
Президент Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились провести 20-й саммит Украина-ЕС летом 2018 года в Брюсселе.
Во время рабочего визита главы государства в Германию также обсуждался вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.
США решили ввести новые санкции против России
Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения.
В целом санкции вводятся в отношении 28 лиц и структур. Кроме российских под санкции подпадают оборонные структуры Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.
В Украине прошли массовые мероприятия к 9 мая
Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что по всей Украине в акциях, приуроченных ко Дню победы, приняли участие 460 тысяч человек.
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Наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. В целом они прошли без грубых нарушений публичной безопасности и порядка. Всего в полицию были доставлены 28 человек.
Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших по случаю 73 годовщины победы во Второй мировой войне.
Также парады прошли в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Массовая драка в Днепре
В Днепре 9 мая Футбольные фанаты устроили шествие по улицам города, которое переросло в столкновения. Ультрас бросали в правоохранителей бутылками, камнями и петардами
В отдел полиции отправились несколько сотен фанатов – вызволять “своих“, преимущественно фанатов Динамо. Правоохранители в шлемах и щитах окружили здание полиции. После переговоров и следственных действий большинство фанатов, по данным журналистов, отпустили.
Нацкорпус блокировал здание телеканала Интер
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Активисты Национального корпуса пришли под здание Интера в Киеве с требованием убрать из вечернего концерта к 9 мая отрывки, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине. Также они требовали лишить канал лицензии.
Вечером у здания, где располагается администрация Интера, собралось около 30 протестующих, которые пожгли несколько фаеров и бросили на ступеньки перед зданием “коктейль Молотова“. В итоге спикер Нацкорпуса заявил, что акции против телеканала будут продолжаться.
СБУ выдворила журналистов российских телеканалов
СБУ принудительно выслала в Россию и Казахстан спецкоров российских пропагандистских телеканалов Первый канал и Россия Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву.
В ведомстве отметили, что журналисты были командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине “Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне“.
Польша начала расследование против Газпрома
Польское Управление по охране конкуренции начало антимонопольное расследование в отношении Газпрома и пяти компаний, финансирующих Северный поток-2 в стране.
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