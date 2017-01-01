Правоохранители имеют основания для подозрения в совершении преступления, проводится экспертиза. Кроме того, полиции предстоит установить личности погибших.

В Днепре, в среду 9 мая, произошел пожар в деревянной постройке, три человека погибли, еще один пострадал, есть подозрение о совершении уголовного преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читай также: В Днепре голый мужчина бегал по парковке с ножом, устроил пожар и поцарапал машины

“9 мая в 22:28 в г. Днепр по ул. Широкая, 43 в самопостроенной деревянной постройке возник пожар. В 23:50 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 3 погибших неизвестных и один пострадавший“, - говорится в сообщении.

Решение о классификации данного события будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы.

К тушению привлекалось 2 единицы техники и девять человек личного состава“, - говорится в сообщении.

Во время пожара в Днепре погибли три человека 0:00 / 00:24