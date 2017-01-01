В центре Львова произошел взрыв в МАФе, есть пострадавшая

Предварительно установлено, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Во Львове на улице Зерновой утром в четверг, 10 мая, произошел взрыв в заведении общественного питания. В результате взрыва пострадала семнадцатилетняя девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе полици во области.

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“Взрыв произошел примерно в пять утра. Предварительная причина - утечка газа“, - говорится в сообщении.

Девушку госпитализировали, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ожог лица.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось, 6 мая в Киеве прогремел взрыв, пострадал мужчина.