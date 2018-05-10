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Кучу мусора несет по реке из Украины в Венгрию и Словакию

Комментариев: 4
Словки сетуют, что в Украине "не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов".
Экологи бьют тревогу
Экологи бьют тревогу
mukachevo.net

С территории Закарпатской области Украины в Венгрию и Словакию речное течение несет гору мусора, который состоит преимущественно из пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов. Мусор уже перекрыл реку Бодрог.

Об этом сообщают венгерские и словацкие СМИ, пишет mukachevo.net.

Пластиковый затор на водоеме сейчас уже составляет 100-200 метров в длину и постоянно растет. 

Бодрог - приток реки Латорицы, которая несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Поэтому местные экологи предполагают, что мусор приплыло именно из Украины.

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“Такого мы не видели лет 30. Затор из пластика в настоящее время имеет 100-200 метров в длину и постоянно растет. Сейчас он находится в устье Бодрог, а дальше двинется в сторону Венгрии“, - говорит один из местных активистов.

Куча мусора состоит преимущественно из пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов
Куча мусора состоит преимущественно из пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов
mukachevo.net

В Венгрию и Словакию речное течение несет гору мусора
В Венгрию и Словакию речное течение несет гору мусора
mukachevo.net

Петер Часар, который опубликовал фотографии в соцсети, сетует, что в Украине “не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов“.

Если в ближайшие дни пойдут дожди и поднимется уровень воды, то нашествия мусора Венгрии не избежать.

“В таких случаях мы всегда сообщаем об этой проблеме в Национальное управление водного хозяйства. Такое скопление бытового мусора случается нередко, и особенно во время наводнений. В этом случае, в зависимости от объема и природы загрязнения, будут определяться возможности и режимы очистки реки и берегов от мусора “, - сказал сотрудник охраны водных ресурсов Иштван Ковач.

Затор из пластика в настоящее время имеет 100-200 метров в длину
Затор из пластика в настоящее время имеет 100-200 метров в длину
mukachevo.net

Напомним, в 2015 году в Венгрию также приплыли сотни тонн мусора из Закарпатья. И даже - мертвые свиньи. Из пластиковых бутылок, которые приплывают из Закарпатья, венгры строят лодки, и устраивают соревнования, цель которых - привлечь внимание к защите окружающей среды.

Кучу пластикового мусора несет из Украины в Венгрию и Сл...
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Как сообщалось 3 мая, под Житомиром выкинули тонны львовского мусора.

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Теги: мусор, пластиу, экология, Закарпатская область
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Комментариев (4)
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dj_qwe    10.05.2018, 11:55
Оценка:  0
dj_qwe
Считаю справедливым судебный иск к украинским властям на весьма приличную сумму....эдак много лярдов европейской валюты. И засранцы это еще слабенько - мы реально быдло.
Sonmor    10.05.2018, 11:46
Оценка:  +2
Sonmor
Ё*аный СТЫД ! ((
Dimon-111    10.05.2018, 11:46
Оценка:  +1
Dimon-111
Засранці ми ще ті... А в Закарпатті мегазасранці.
Древний_Язычник    10.05.2018, 11:03
Оценка:  +1
Древний_Язычник
еклмн...
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