Отравление в Черкассах: от родителей скрывают результаты анализов

Еще двое школьников госпитализированы. Причину отравления до сих пор не разглашают, медики скрывают результаты анализов от родителей. Но есть позитив - детям лучше, их выписывают.

После загадочного массового отравления детей на школьной линейке в Черкассах, в больницу попали еще двое школьников. Об этом в четверг, 10 мая, сообщила ТСН.

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В то же время состояние 11 школьников, которые были в реанимации, улучшилось, отметили в службе новостей. На койках в Черкасских больницах оказались еще двое учеников школы №8, в которой произошло отравление. В среду вечером плохо стало мальчику, а в четверг утром на самочувствие пожаловалась девочка.

Эксперты до сих пор не знают, каким именно веществом отравили школьников, а медики признают, что инцидент не вписывается в клиническую картину массовых отравлений.

“На моем опыте такого отравления не было“, - признает один из медиков, которые работают с пострадавшими.

По данным УНН, сегодня, 10 мая, ожидается массовая выписка детей из медучреждения домой. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления ГСЧС Константин Проценко.

“Из реанимации всех перевели в общие палаты. Общее количество (находящихся в больнице- ред.) - 54 ребенка и 4 взрослых. По результатам анализов, проведенных вчера и сегодня отслеживается динамика, будет принято решение о выписке. Мы ожидаем, что сегодня будет массовая выписка детей домой “, - сказал Проценко.

В Миндзраве отравление назвали “ингаляционной токсической реакцией“ - то есть, отравляющие вещество попало через легкие. Но что именно, чиновники и врачи не говорят.

"А власти до сих пор ничего не говорят"

Одна из родственниц потерпевшего ребенка рассказала, что семье до сих пор не предоставили результаты анализов, передает издание Сегодня.

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“Мой брат Илья тоже попал в больницу — его тошнило и давление подскочило до космических показателей, как для ребенка, — рассказала нам черкасчанка Алина Моргунова. — Странно, но врачи отказались показать нашей маме результаты анализов. Она хотела сфотографировать документ и затем проконсультироваться со знакомыми медиками. Вместо этого сказали повторно сдать анализы 10 мая. Мы обратились к юристам, но те разъяснили, что если отравилось более 10 человек, то медики имеют право не разглашать итоги. А власти до сих пор ничего не говорят. При всем этом некоторые из детей, которые, по моей информации, были выписаны, снова вернулись в больницы. Им вновь стало плохо. Мне кажется, это похоже на отравление парами ртути“.

Напомним, во вторник, 8 мая, в Черкассах массово стало плохо детям на школьной линейке в честь Дня памяти и примирения. 11 школьников попали в реанимацию, всего за медицинской помощью обратилось 94 ученика.