В Крыму очередные обыски, задержали двух татар

Обыски начались рано утром. В результате задержаны двоюродные братья Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

В аннексированном Севастополе утром в четверг, 10 мая, прошли обыски у крымских татар, есть задержанные. Об этом сообщает Крымская солидарность.

Обыски прошли в с. Байдары (Орлиное).

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Задержаны двое крымских татар - два родных брата Сейтосмановы - Эрнест и Энвер. Они являются двоюродным братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации. Задержанные являются соблюдающими мусульмани.

Напомним, в апреле в Белогорске силовики ФСБ провели массовые обыски в жилых домах крымских татар.