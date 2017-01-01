В селе под Мукачево оползень снес несколько домов
Вселе Кольчино Закарпатской области в четверг, 10 мая, рано утром гигантский оползень из карьера разрушил несколько домов. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
По предварительным данным спасателей три дома на улице Требешевская разрушены полностью, еще 2 - частично. На месте происшествия работает специальная комиссия и пожарно-спасательная бригада.
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К счастью, никто из людей не был серьезно травмирован. Однако, кроме домов пострадало и другое имущество местных жителей. В частности грунтовым массовым оползнем снесло несколько электроопор, завалило авто и прочее имущество.
Сообщается, что этот карьер является недействующим, однако, местные сообщили, что незаконные разработки в нем активно идут.
Как сообщалось, в марте на Закарпатье дорогу заблокировал селевой поток с гигантскими глыбами.