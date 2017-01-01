В Николаеве депутату-оппоблоковцу ткнули в лицо фаллоимитатор

Николаевскому депутату Максиму Невенчанному фаллоимитатор ткнули во время интервью после возложения цветов к мемориалу Героев-ольшанцев.

В Николаеве депутату Николаевского областного совета от Оппозиционного блока Максиму Невенчанному 9 мая во время интервью неизвестный ткнул в лицо резиновый фаллоимитатор.

Инцидент произошел после возложения цветов к мемориалу Героев-ольшанцев.

Читай также: 9 мая в Днепре: агрессивные пенсионеры напали на полицейских

“Я думаю, что это очень важный праздник...Что это? Ой, извините, что это было? Я не знаю, он что-то сунул мне в лицо... Так вот, это очень важный праздник“, - говорил Невенчанный во время происшествия.

После произошедшего он предположил, что провокацию устроили его политические противники, отметив, что это произошло в тот момент, когда к нему подошли брать комментарии именно те журналисты, которые обычно игнорируют его.

“Я думаю, что радикалы или политические оппоненты, я думаю, что второе, потому что методы радикалов - это зеленка, провокации. Заметьте: какие-то неизвестные журналисты, которые обычно со мной не общаются, вдруг ни с того ни с сего, одновременно проявили непреодолимое желание в тот момент, когда по странному стечению обстояльств какой-то странный человек попытался всунуть мне этот предмет. Я сразу не понял, что это. Скорее всего, подобного рода попытки дискредитировать будут продолжаться и дальше“, - заявил депутат.

Невенчанный предоставил фото предположительного зачинщика vesti-ukr.com

Напомним, 9 мая активисты из С14 облили зеленкой и фекалиями руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню.