В Польше напали на трех украинцев: один жестоко избит

На граждан Украины напали 6-7 мужчин. Их били бейсбольными битами. Один из украинцев сейчас находится в больнице.

В польском селе Глоскув под Варшавой, совершено нападение на трех украинцев. Группа неизвестных напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Польское радио.

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Нападавшие били своих жертв бейсбольными битами. Один из украинцев попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время нападения у него случился эпилептический приступ.

По данным Gazeta Wyborcza, пострадавших украинцев зовут Николай, Андрей и Руслан. Они работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуве. Им от 45 до 52 лет. Украинцы арендуют жилье в Глоскуве.

Третьего мая они пошли в местный магазин. После выхода из него их задел незнакомый мужчина. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка.

“По их словам, мужчина сказал, что знает, где они живут. Он достал телефон и куда-то позвонил“, - рассказал сотрудник пострадавших.

Когда украинцы шли домой, дорогу им внезапно загородили две машины, из которых вышло 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились с ними на украинцев. Двоим удалось убежать.

Об инциденте сообщили в полицию. Правоохранители продолжают розыск нападавших и пока не раскрывают подробности обстоятельств инцидента.

Напомним, 1 мая сообщалось, что поляки напали на украинцев, которые занимались уходом за могилами и восстановлением кладбища. Нападавшие кричали националистические лозунги и требовали “убираться в Украину“.