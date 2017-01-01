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Провокаторы "обезглавили" памятник неизвестному солдату в Ковеле

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В Нацкорпусе сделали заявление относительно такого акта вандализма.
На плите памятника неизвестные нарисовали символ - Идея Nации
На плите памятника неизвестные нарисовали символ - Идея Nации
facebook.com/nationalcorpskovel

На выезде из города Ковель Волынской области неизвестные надругались над памятником неизвестному солдату, установленному в память о погибших во времена Второй мировой войны.

Фото обезглавленного памятника на своей странице в Facebook обнародовал местная ячейка Национального корпуса.

В политсиле заявили, что расценивают такой акт вандализма как провокацию.

“Мы уважаем и помним всех украинцев, погибших в бойне Второй мировой войны. Да, мы выступаем против восхваления советского режима, его партийных деятелей и военных полководцев, на которых лежит вина за массовую и бессмысленную гибель украинского и других народов но вышеупомянутый памятник не имеет отношения к прославлению советского режима или палачей украинского народа“, - говорится в сообщении.

На плите памятника неизвестные “топорно нарисовали Азовский символ - Идею Nации“.

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“Мы расцениваем данный инцидент как провокацию с целью дискредитации Национального Корпуса и всего националистического движения. Официально заявляем, что ни Национальный Корпус, ни другие структуры Азовского движения, ни отдельные его активисты не имеют отношения к этому случаю“, – говорится в заявлении Нацкорпуса.

В то же время в партии заявили, что будут продолжать “последовательно бороться за полное завершение декоммунизации и десоветизации“.

Полиция расследует этот акт вандализма
Полиция расследует этот акт вандализма
facebook.com/nationalcorpskovel

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В полиции уже взялись расследовать этот акт вандализма. Стоит отметить, что в последнее время это не единичный акт вандализма который носит откровенно провокационный характер и только играет на руку внешнему врагу, разжигая в нашем обществе рознь и вражду.

Как сообщалось, 8 мая в Праге облили краской памятник советскому маршалу.

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Теги: памятник, Волынь, Ковель, Нацкорпус, провокация
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