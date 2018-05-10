За избиение Елены Бережной на полицейских подали заявление в прокуратуру - адвокат

Также в нападении на Елену Бережную участвовали радикалы, личности которых пока не установлены.

Пострадавшая Бережная сейчас находится в больнице Скриншот из видео

Защитники Елены Бережной, главы Института правовой политики и социальной защиты, подали на сотрудников правоохранительных органов заявление в прокуратуру - по их утверждениям, 9 мая во время акции в центре Киева на их подзащитную напали радикалы и полиция.

Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк в Facebook.

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На Бережной во время акции была надета футболка украшенная лентой, похожей на георгиевскую (в ней было только две оранжевых полосы, разделенных одной синей). Из-за этого на женщину накинулись, начали ее избивать и скручивать руки. Затем повалили ее на пол - она ударилась головой об асфальт. После чего Бережную отвезли в отделение полиции, потом отпустили, но в результате пострадавшая оказалась в больнице.

“По факту совершения сотрудниками полиции относительно Елены Бережной преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий) нашим адвокатским объединением Авер Лекс совместно с адвокатом Светланой Новицкой было инициированно начало уголовного производства“ - сообщил Сердюк.

Он подчеркнул, что соответствующее заявление принято прокуратурой города Киева.

“Сегодня планируем также подать заявление по факту хулиганских действий и нанесения Елене Бережной телесных повреждений, пока что неустановленными лицами (ст. 122 и ч. 2 ст. 296 УК), а также по поводу служебной халатности сотрудников полиции не остановивших данную преступную деятельность“, - уточнил адвокат.

Стоит отметить, что Виталий Сердюк также является и защитником беглого президента Виктора Януковича.

Напомним, 9 мая в Киеве задержали мать погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной, на Елену Бережную составили админпротокол за георгиевскую ленточку.

