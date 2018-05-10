Отравление в Черкассах: Супрун рассказала, когда будут выводы экспертов

Эксперты расследуют массовое отравление детей на школьной линейке.

Первые выводы экспертов о том, что отравило детей на школьной линейке в Черкассах, появятся к концу дня 10 мая. Об этом в кулуарах Кабмина рассказала и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Украинская Правда.

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“Образцы и с воздуха, и с земли не только у школы, но и со двора школы, и там есть военная часть рядом, мы взяли почву и от них посмотреть. Мы также взяли воду - дети пьют не из крана, а воду, которую завозят в школу, - мы взяли эту воду “, - сказала и.о. министра здравоохранения.

Она добавила, что школьники сообщили, что не были вместе, не питались вместе и пришли из дома.

“Не было никакой связи между ними, только этот двор, где они собрались. Был очень сильный дождь во вторник вечером, этот сильный дождь, возможно, размыл канализацию. Возможно, что-то связано с военной базой. Мы еще не уверены “, - сказала Супрун.

По ее словам, в воздухе еще ничего не нашли. Но Супрун отметила, что пробы воздуха брали не сразу, а позже, поэтому “не думаем, что мы увидим что-то в воздухе“.

Вместе с тем она добавила, что в крови, мочи и мокроте школьников не обнаружили никаких химических веществ.

“Похоже, что это было что-то, что дети вдохнули именно во дворе. Возможно, что-то было наземле, и когда солнце было, вещество начало испаряться, и дети вдохнули“, - пояснила Супрун.

При этом она исключила отравления азотом (в городе действует соответствующий завод - ред.), Потому что тогда бы в крови и моче нашли азот.

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Супрун добавила, что были подозрения и насчет новой мебели, которую привезли в школу. Эксперты исследуют эту мебель тоже. Но, по словам и.о министра здравоохранения, дети уже пользовались этой мебелью, а заболели в один день, так что дело не в ней.

Она добавила, что 10 мая детей начнут выписывать из больницы, но вдоль 2 недель они будут под присмотром своих педиатров.

Кроме того, Супрун сказала, что между этим инцидентом и случаем в Днепровской области нет никакой связи.

Напомним, массовое отравление школьников на линейке в Черкассах произошло 8 мая. Дети потеряли сознание во время торжественного мероприятия. 11 из них попали в реанимацию, но уже были переведены в общие палаты, готовятся к выписке. 10 мая сообщалось, что медики скрывают от родителей результаты анализов.