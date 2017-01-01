Ukraine NOW: Кабмин утвердил бренд Украины
Правительство утвердило национальный бренд Украины. Соответствующее постановление, которое подготовили в министерстве информационной политики, поддержало большинство членов правительства, сообщает из зала заседаний Кабмина корреспондент LIGA.net .
Отныне бренд “Ukraine NOW“ (“Украина СЕЙЧАС“, - ред .), созданный украинским агентством, будет использоваться для популяризации страны в мире.
На логотипе слово “Ukraine“ будет без цветной заливки, тогда как слово “NOW“ - в желтом цвете. В конце словосочетания используют брендовый символ в синем кружке - его будут менять в зависимости от контекста.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, бренд позволит работать “с разными целевыми аудиториями“.
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Теперь в Мининформполитики должны зарегистрировать бренд и логотип.
Ранее Министерство информационной политики запустило 30 секундный-рекламный ролик об Украине в кабельной сетке американского телеканала CNN. Он обошелся в 2,5 миллиона гривен.