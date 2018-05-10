Началась встреча Порошенко, Макрона и Меркель

Лидеры трех стран планируют согласовать общую позицию перед тем, как вести дальнейшие переговоры с президентом России.

В немецком Ахене в четверг, 10 мая, начались переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эмануэлем Макроном. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в соцсети Twitter.

Как отмечают эксперты, лидеры трех стран “нормандского формата“ планируют согласовать общую позицию перед тем, как вести дальнейшие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также есть вопрос внутренней ситуации в Украине.

Розпочав зустріч з Президентом Франції @EmmanuelMacron та Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель pic.twitter.com/dMZc9hdj9o — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 мая 2018 г.

Кроме этого, прогнозируется, что темы разговора будут сосредоточены на ситуации с НАБУ, Антикоррупционным судом и случаях злоупотребления властью в Украине.

Также Киев хочет заручиться поддержкой западных лидеров в своем видении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, со среды, 9 мая Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. Ранее он встретился с Дональдом Туском и договорился о саммите Украина-ЕС.