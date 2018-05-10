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Началась встреча Порошенко, Макрона и Меркель

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Лидеры трех стран планируют согласовать общую позицию перед тем, как вести дальнейшие переговоры с президентом России.
В Ахене началась встреча Порошенко, Макрона и Меркель
В Ахене началась встреча Порошенко, Макрона и Меркель
twitter.com/poroshenko

В немецком Ахене в четверг, 10 мая, начались переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эмануэлем Макроном. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в соцсети Twitter.

Как отмечают эксперты, лидеры трех стран “нормандского формата“ планируют согласовать общую позицию перед тем, как вести дальнейшие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также есть вопрос внутренней ситуации в Украине.

Кроме этого, прогнозируется, что темы разговора будут сосредоточены на ситуации с НАБУ, Антикоррупционным судом и случаях злоупотребления властью в Украине.

Также Киев хочет заручиться поддержкой западных лидеров в своем видении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, со среды, 9 мая Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. Ранее он встретился с Дональдом Туском  и договорился о саммите Украина-ЕС.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Германия, фото, Меркель, встреча, Порошенко, Ангела Меркель, Петр Порошенко, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Комментариев (1)
lebedin2    10.05.2018, 13:51
Оценка:  0
lebedin2
Минские договоренности оказались полным пшиком. Остался один вопрос - денег кто и сколько даст?
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