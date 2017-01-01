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Кабмин увеличил зарплаты мэрам крупных городов

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Также правительство пересмотрело уровень зарплат мэров небольших населенных пунктов, председателей областных советов и глав объединенных территориальных громад .
Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании правительства
Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании правительства
korrespondent.net

Кабинет министров Украины установил должностной оклад мэру Киева и председателям областных советов в 15,4 тысяч гривен, а мэрам других городов с населением более 1 млн человек – 12,2 тысячи гривен. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 10 мая.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

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Так Кабмин установил оклад для первого заместителя председателя городского (в том числе секретаря Киевсовета) и областных советов в 13,8 тысячи гривен, заместителей председателя советов – 12,4 тысяч гривен.

Должностной оклад мэров городов, исходя из их группы, установлен на уровне 9,8-11,9 тыс. гривен, а для мэров населенных пунктов или объединенных территориальных громад с населением более 15 тысяч человек оклад установлен на уровне 8 тыс. гривен, до 15 тыс. человек – 7,5 тыс. гривен.

Как сообщалось 7 мая, стала известна зарплата главы антикоррупционного агенства.

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Теги: зарплата, оклад, мэр, Кличко, Кабмин
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