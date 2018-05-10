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Гройсман: Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по дороге

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Премьер-министр поручил НКРСИ провести проверку качества 3G, в связи с его ухудшением в стране.
Гройсман предлагает сделать 3G бесплатным
Гройсман предлагает сделать 3G бесплатным
УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Нацкомиссии по государственному регулированию сфере связи и информатизации провести проверку в отношении операторов и качества предоставляемого ими 3G, в связи с его ухудшением в Украине.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает ТСН.

“Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по дороге. Прошу внести в протокольное поручение правительства НКРСИ провести замеры относительно работы операторов... И пусть потом не обижаются. Мы будем говорить правду“, - сказал Гройсман.

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По мнению премьера, связь 3G должна быть бесплатной, если ухудшение происходит изза переходного периода между третьим и четвертым поколением.

“И если кто-то говорит, что это транзитный период с 3G до 4G - окей, согласен. Но тогда вы можете это сделать бесплатным. Почему вы должны решать свои технические проблемы за счет потребителей?“, - добавил он.

Напомним, 26 марта Vodafone Украина запустил 4G в диапазоне 2,6 ГГц. После, 2 апреля, украинские мобильные операторы рассказали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь 4G.

Позднее, 19 апреля, крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар поднял абонплату на 30-50% из-за запуска 4G. 4 мая плату на тарифы по той же причине повысил Vodafone. 

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Теги: Гройсман, связь, 3G, 4G, НКРСИ, операторы
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Комментариев (1)
Zamator    10.05.2018, 13:59
Оценка:  0
Zamator
Да местами и 2G не работает либо вышки перегружены, а тарифы подымают, не повышая качество. Там нечего замерять, есть карты покрытия 3G, там и работает, но опять же, если вышки не перегружены, что происходит очень часто.
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