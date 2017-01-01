ВСУ на учениях НАТО сыграли роль "плохих парней"

"Взять" имитационный поселок Убенсдорф удалось только через несколько часов ожесточенного боя.

В последний день учений НАТО и союзников украинцы, которые в составе сводной ротно-тактической группы “плохих“ (OPFOR) оборонялись в имитационном поселке Убенсдорф, сдерживали штурм “хорошей“ (BLUEFOR) батальонно-тактической группы, у которой была поддержка вертолетов и артиллерии.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, взять город удалось только через несколько часов ожесточенного боя.

BLUEFOR потерял три с половиной роты из пяти.

“Благодаря хорошо налаженной работе с местным населением украинцам было известно о системе подземных коммуникаций под городом, поэтому десантники могли безопасно перемещаться между забаррикадированными изнутри зданиями, не выходя на поверхность, а противник был вынужден с большими потерями штурмовать каждый дом“, – сообщили в Генштабе.

Combined Resolve X: отражение атаки 0:00 / 03:09

Combined Resolve X: действия в обороне 0:00 / 01:42

Как проходят учения Combined Resolve X

Участник соревнований Алексей Бобовников подробно описал, как в натовских учениях используют высокие технологии.

Он отметил, что OPFOR (“враги“) по правилам “играет“ в меньшинстве, на этих учениях - 1 к 5. Также в отличие от BLUEFOR у “врагов“ нет своей артиллерии и авиации. Но они постоянно тренируются на этом полигоне, отлично знают местность и в этом их главное преимущество.

“Учения проводятся максимально близко к реальности за счет использования лазерной системы имитации боя MILES. Не стоит думать что MILES это типа как страйкбол, или лазертаг. Все куда сложнее и реалистичнее. Попробую пояснить. Система состоит из передатчика, приемника, и системы контроля поля боя. Приемники размещаются на теле участников учений или технике, передатчики - на оружии. Когда кто-то стреляет по вам, то приемник определяет из КАКОГО ОРУЖИЯ велся огонь, и под каким углом\с какой дальности. В зависимости от этого она выдает результат: ранен, убит, враг мазила. То есть передатчик передает данные о типе оружия которое имитирует. Таким образом не получится из автомата подбить танк, например“, - рассказал Бобовников.

Система глобального контроля позволяет в режиме онлайн отследить перемещение сил обеих сторон, и также используется для имитации работы минных полей. Сторона которая минирует тот или иной участок считывает координаты краев минного заграждения с помощью GPS-треккера, и передает их командованию. Они их вносят в систему, и когда кто-то пересекает “заминированный“ участок не предупредив что он его обнаружил и занялся разминированием (если есть в наличии саперы, естественно), система его “убивает“.

Впечатления украинца об этих учениях НАТО facebook.com/bobovnikov

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Также он отметил, что тот факт, что украинцев пригласили играть “врагов“ - это признание “высокого боевого потенциала нашего подразделения“.

Напомним, в 2017-ом украинские военные принимали участие в танковом биатлоне НАТО Strong Europe Tank Challenge. Также украинские военные выиграли серебро на соревнованиях спецназа в Британии.