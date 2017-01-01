В Кривом Роге 9 мая звучала песня Захаровой про армию РФ

Действо сопровождалось хореографической композицией, участницы которой были облачены в костюмы с церковными мотивами.

Песня топ-пропагандистки Путина провокационно прозвучала в украинском городе Скриншот из видео

В городе Кривой Рог в среду, 9 мая, во время торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, спели песню официальной представительницы МИД России Марии Захаровой, посвященную российским солдатам в Сирии.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Так на городском мероприятии в честь годовщины победы во Второй мировой войне исполнили песню Верните память авторства Захаровой. При этом, сама чиновница ранее утверждала, что композиция посвящена российским солдатам, которые воюют на территории Сирии.

“Под песню танцевали девушки в костюмах, напоминающих церкви. Пропагандистскую песню слушали представители местной власти, народные депутаты от Оппозиционного блока и дети войны“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Москве 9 мая маршировал украинский экс-глава МВД Захарченко.