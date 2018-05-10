В Николаеве пьяные военные устроили стрельбу на автовокзале

Задержанные не имели разрешения на оружие.

Утром в четверг, 10 мая, на центральном автовокзале в Николаеве полиция задержала двоих военных, которые устроили стрельбу на пассажирской платформе. У обоих задержанных были обнаружены признаки сильного алкогольного опьянения. Об этом в день событий сообщает местное издание Новости-N.

Читай также: Стрельба и взрывы в Николаеве: 18 человек напали на рынок

В службу 102 поступил вызов о том, что двое неизвестных на автовокзале размахивают пистолетом и стреляют. Прибывшие на вызов патрульные задержали двоих молодых дебоширов, один из которых пытался оказать сопротивление. На парней надели наручники.

При осмотре у одного из правонарушителей обнаружили нож, у второго – травматический пистолет с патронами без разрешения на ношение оружие. Из документов оба предъявили военные билеты.

Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении национальной гвардии, дислоцированном в г. Харькове. Второй называет себя дембелем — только-только уволился в запас с воинской службы.

Дебоширы рассказали, что приехали в Николаев 9 мая, поездом из Киева, переночевали в гостинице и утром пришли на автовокзал, где работает девушка одного из задержанных.

На место происшествия вызвали представителей военной службы правопорядка (военной полиции). После оформления протокола изъятия оружия, задержанных доставили в Ингульский (Ленинский) райотдел полиции.

Напомним, 3 февраля под Николаевом произошло ДТП со стрельбой, есть раненые.