НАБУ показала схему растраты на оборонных предприятиях

Чиновники предприятий оборонно-промышленного комплекса расхитили более 700 млн. гривен.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса выявило нарушения связанные с злоупотреблением и растратой. По подсчетам детективов бюро, в результате ряда этих коррупционных действий, государству был нанесен ущерб на 623 млн гривен и 3 млн долларов, также удалось предотвратить хищение 130 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

“По меньшей мере на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ уже зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств“, - говорится в сообщении.

Чаще всего встречаются преступления связанные с присвоением, растратой имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением. Также есть случаи закупки товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений.

По этим фактам нарушений на сегодняшний момент о подозрении сообщили 23 лицам, из них 13 - должностным лицам госструктур.

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Детективы утверждают, что ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники: “Каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, относится к этой категории“.

Детективы бюро рассказали о схемах хищений в ОПК nabu.gov.ua

Как сообщалось в январе 2018 года, суд оставил в должности заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого детективами НАБУ в причастности к растрате 149 млн гривен через схемы с закупками топлива.