Убийство Вороненкова: следствие завершено

Двое исполнителей убийства Вороненкова под стражей, тогда как организатор скрывается от украинского правосудия в России.

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках уголовного производства о подозрении сообщено шести лицам – предполагаемым организатору и соучастникам, сообщает пресс-служба ведомства.

После того, как стороны производства ознакомятся с материалами следствия, в суд будет передан обвинительный акт.

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На сегодняшний день по делу об убийстве Вороненкова сообщено о подозрении шести лицам – предполагаемым организатору и соучастникам. Им вменяют заказное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. п. 6, 11, 12 ст. 115 УК), и незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК).

Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

В прокуратуре отметили, что двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. В отдельное производство выделили материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время находятся в розыске.

По ч. 2 ст. 115 УК Украины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.

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Напомним, сам Тюрин все эти обвинения отрицает. Вдова Вороненкова и бывшая жена Тюрина Мария Маскакова уверена, что он к этому причастен.

23 марта в центре Киева киллер расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Убийца Павел Паршов - гражданин Украины, родом из Крыма. Служил в Нацгвардии, но был уволен за “бегство“. По данным депутата Антона Геращенко, Паршов был завербован спецслужбами РФ и прошел подготовку в России.