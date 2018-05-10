В Киеве за изнасилование 10-летней падчерицы педофил получил 14 лет

Судебный процесс над педофилом длился почти 5 лет.

Педофил свою вину не признал kievvlast.com.ua

Киевская прокуратура №7 добилась обвинительного приговора в виде 14 лет лишения свободы для мужчины, который систематически неестественным способом насиловал 10-летнюю падчерицу.

Судебный процесс над педофилом длился почти 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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“Установлено, что мужчина длительное время насиловал свoю малолетнюю падчерицу, используя ее беспомощное состояние и непонимание ребенком характера совершенных в отношении нее действий“, - говорится в сообщении.

Несмотря на полное непризнание мужчиной своей вины, прокурором в Подольском райсуде была полностью доказана его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего).

Напомним, 17 апреля в Тернопольской области мать 10-летней девочки ранила педофила, после чего ее суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Ранее, 12 марта, решением Святошинского районного суда Киева был приговорен к 14 годам лишения свободы мужчина, который изнасиловал свою 10-летнюю дочь.