В Украине резко похолодает: местами заморозки

Погода значительно ухудшится в течении ближайших суток.

В Киеве 11 мая самая низкая температура ночью была 0,6° в 1946 году flickr.com

В Украине прохладный воздух, двигающийся с северо-востока, к пятнице, 11 мая, охватит большую часть территории страны, кроме крайнего запада. Прогнозируют, что температура снизится, особенно в восточных областях.

Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадков не обещают - сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных областях отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с.

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Температура в восточных регионах и Сумской области ночью составит 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-19° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье до 25°.

В Киеве в пятницу, 11 мая, также без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до 7-9°, а днем составит около 20°.

Стоит отметить, по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 мая самая высокая температура днем была 29,5° в 1924 году, самая низкая ночью 0,6° в 1946 году.

По данным Укргидрометцентра 12 мая Украине ночью без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-10°, на побережье морей и в Закарпатье 8-13°; днем 13-19°, в западных и северных областях 17-23°, в Закарпатье до 27°.

В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем около 20°.

Как сообщалось 7 мая, в Киеве началось метеорологическое лето. Весна по факту была очень короткой.