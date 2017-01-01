Возле дома Левочкина подрались активисты Нацкорпуса и правоохранители

Недострой Левочкина "украсили" наклейками и надписями.

В Киевской области, в поселке Козин, возле дома депутата Оппоблока Сергея Левочкина произошла потасовка между активистами партии Национальный корпус и правоохранителями. Об этом в четверг 10 мая, сообщили Интерфакс Украина.

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По данным издания, драка произошла 10 мая около 12:00. Примерно 100 человек из Нацкорпуса направились к дому Левочкина в Козине, чтобы потребовать изменения редакционной политики подконтрольного ему телеканала Интер.

Уже на месте, активисты решили выяснить, почему у местных жителей нет доступа к водоему. Представители Нацкорпуса попытались снести ограду вокруг водоема, им противостояли правоохранители, которые выстроились возле дома депутата. В результате произошла потасовка.

Неизвестные распылили слезоточивый газ, также слышен взрыв светошумовых гранат.

Как сообщила служба новостей ТСН, активисты смогли зайти на территорию недостроенного имения депутата - там они нарисовали многочисленные граффити с собственной символикой, наклеили наклейки “Интер “будет наш“. Депутата активисты не встретили, говорят, он сейчас находится во Франции.

Протестующие утверждают, что зашли на территорию строительства законно, ведь оно расположено на побережье, а проход к побережью должно быть свободным для всех граждан.

Подтвердилась информация о пострадавшем журналисте - представителю СМИ досталось по голове, он написал заявление в полицию о телесных повреждениях.

Напомним, 9 мая Нацкорпус анонсировал пикет у дома Левочкина. Претензия Национального корпуса состоит в том, что на телеканале Интер не сняли с эфира антиукраинский контент.