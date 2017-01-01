Переключиться на мобильную версию

Возле дома Левочкина подрались активисты Нацкорпуса и правоохранители

Комментариев: 0
Недострой Левочкина "украсили" наклейками и надписями.
Возле дома Левочкина подрались активисты Нацкорпуса и правоохранители
© facebook.com/politicalpartynationalcorps
Фото 1/24
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
  • 10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
Возле дома Левочкина подрались активисты Нацкорпуса и правоохранители
10 мая возле дома Левочкина произошла потасовка между нацгвардейцами и Нацкорпусом
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киевской области, в поселке Козин, возле дома депутата Оппоблока Сергея Левочкина произошла потасовка между активистами партии Национальный корпус и правоохранителями. Об этом в четверг 10 мая, сообщили Интерфакс Украина.

Читай также: Нацкорпус заблокировал здание телеканала Интер

По данным издания, драка произошла 10 мая около 12:00. Примерно 100 человек из Нацкорпуса направились к дому Левочкина в Козине, чтобы потребовать изменения редакционной политики подконтрольного ему телеканала Интер.

Уже на месте, активисты решили выяснить, почему у местных жителей нет доступа к водоему. Представители Нацкорпуса попытались снести ограду вокруг водоема, им противостояли правоохранители, которые выстроились возле дома депутата. В результате произошла потасовка.

Неизвестные распылили слезоточивый газ, также слышен взрыв светошумовых гранат.

Как сообщила служба новостей ТСН, активисты смогли зайти на территорию недостроенного имения депутата - там они нарисовали многочисленные граффити с собственной символикой, наклеили наклейки “Интер “будет наш“. Депутата активисты не встретили, говорят, он сейчас находится во Франции.

Протестующие утверждают, что зашли на территорию строительства законно, ведь оно расположено на побережье, а проход к побережью должно быть свободным для всех граждан.

Подтвердилась информация о пострадавшем журналисте - представителю СМИ досталось по голове, он написал заявление в полицию о телесных повреждениях.

Напомним, 9 мая Нацкорпус анонсировал пикет у дома Левочкина. Претензия Национального корпуса состоит в том, что на телеканале Интер не сняли с эфира антиукраинский контент.

Поделись:
Теги: Украина, Козин, Левочкин, дом, Национальный корпус, правоохранители, драка, гранаты, Интер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь