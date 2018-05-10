В центре Запорожья пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП

В ДТП пострадали девять авто и один пассажирский автобус, трое человек госпитализированы.

Водитель Lexus вместе с пассажирами были пьяны и под наркотиками 061.ua

В центре Запорожья на проспекте Сталеваров пьяный водитель внедорожника Lexus спровоцировал масштабное ДТП с участием семи автомобилей и пассажирского автобуса.

Об этом сообщает местное издание 061.

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Пьяный водитель на большой скорости столкнулся с двумя автомобилями. Один из них от удара врезался в автобус с пассажирами. По словам очевидцев, водитель Lexus на скорости 250 км/ч подрезал Hyundai, в котором находились двое детей, в результате чего тот врезался в городской автобус.

Сам Lexus после въехал в семь припаркованных у обочины автомобилей. Водитель и его два пассажира не пострадали.

У 33-летнего водителя и пассажиров 38 и 36 лет были обнаружены признаки алкогольного и наркотического опьянения. Свидетели аварии сразу же сфотографировали виновника ДТП. Полиция задержала всех троих.

Участник движения, которого опросила полиция, рассказал, что Lexus привлек к себе внимание у площади Маяковского, двигался непредсказуемо. Затем он обогнал движение по правой полосе, сильно разогнавшись.

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В аварии пострадали трое человек. В больницу доставили водителя и двух пассажиров Hyundai. Один из них - 17 летняя девушка, у нее рубленая рана века и контузия глаза.

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“Двое человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом состоянии. Ребенок была доставлен в детскую областную больницу, водитель Hyundai и еще один пассажир - в городскую №5“, - рассказал председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

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Отмечается, что на месте происшествия работали спасатели, так как в одном из поврежденных авто была газовая установка, которая могла спровоцировать взрыв.

Напомним, 4 мая в Днепре фура, груженная металлом, смела парковку возле супермаркета. В результате аварии пострадало 13 автомобилей, один человек погиб и многие получили раненые.