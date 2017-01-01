НАПК конфисковало у пяти партий 1,3 млн гривен

Незаконные взносы конфисковали у Аграрной партии Украины, объединения Укроп, Самопощи, Конгресса украинских националистов и Прогрессивной социалистической партии Украины.

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В государственный бюджет Украины передали 1,3 млн гривен незаконных взносов в политических партий, которые были конфискованны по решениям судов.

Об этом сообщила член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, экс-руководительница агентства Наталья Корчак во время презентации отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017, передает Укринформ.

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“Национальное агентство за прошедший период пополнило госбюджет на сумму более 1,3 млн гривен. С небольшим отрывом среди нарушителей находится Аграрная партия Украины и Всеукраинское объединение патриотов Укроп. Мы понимаем, что сегодня эти партии не находятся на государственном финансировании, но мы прекрасно понимаем, что такие партии формируют политический климат и будут активными участниками следующей избирательной гонки“, - заявила Корчак.

По результатам анализа отчетов политических партий, у Аграрной партии Украины по решению суда было конфисковано средства на сумму 500 тыс грн, у объединения Укроп - 468 тыс. гривен, у Самопощи - 134 тыс., Конгресса украинских националистов - 101 тыс, Прогрессивной социалистической партии Украины - 42 тыс грн.

Как сообщалось 12 февраля, БПП задекларировал более 100 млн гривен доходов.