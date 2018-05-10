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Эксперты: Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов

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По словам Вадима Карасева, лидер Батькивщины - это кандидат, который может вывести страну из олигархической системы.
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
Alexander Prokopenko

Уверенным победителем первого тура следующих президентских выборов, которые состоятся весной 2019 года, станет лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Об этом сегодня заявили украинские эксперты во время пресс-конференции “Президентские выборы в Украине - диспозиция основных политических сил перед развертыванием кампании“.

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“Понятно, что, согласно последним социологическим исследованиям, победитель первого тура президентских выборов - Юлия Тимошенко. Она гарантированно выходит во второй тур“, - сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он отметил, что лидер Батькивщины - это кандидат, который может вывести страну из олигархической системы.

“Однако остальные кандидаты будут делать все, чтобы различными способами стабилизировать эту олигархическую систему“, - убежден он.

Комментируя появление в рейтингах новых лиц, Вадим Карасев отметил, что в Украине нужно делать новую политику, а не новые лица.

“Не надо ждать, что придет кто-то из шоу-бизнеса и что-то сделает. Разве певцы, артисты не имеют отношения к олигархическому правящего класса?“ - спросил он.

Со своей стороны эксперт Корпорации стратегического консалтинга Гардарика Константин Матвиенко сообщил об очередной победе Батькивщины на последних выборах в ОТГ, которые состоялись 29 апреля. Согласно данным, которые сегодня обнародовала ЦИК, первое место приобретает политическая сила Юлии Тимошенко, второе - БПП Солидарность, третье место получают самовыдвиженцы.

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Константин Матвиенко также отметил, что как и на предыдущих местных выборах в ОТГ, Батькивщина одержала победу несмотря на давление и применения властью админресурса.

“На сегодняшний день Батькивщина довольно значительное преимущество в уровне поддержки. Это подтверждается и социологией, и 6-ю волнами выборов в ОТГ. Несмотря на это власть иррациональным образом начинает действовать так, как это было во времена президента Януковича. Вместо честной конкуренции власть идет в борьбу, которая часто граничит с силовым давлением и таким образом подрывает свой авторитет. БПП занимается политическим самоуничтожением“, - отметил эксперт.

По информации эксперта Корпорации стратегического консалтинга Гардарика, итоги выборов в ОТГ показывают, что Батькивщина равномерно приобретает первые места как в прифронтовой зоне, так и в Центральной и Западной Украине.

“Бороться с партией, которая сшивает страну, - является деструктивным“, - заявил Константин Матвиенко.

Напомним, Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты нового опроса общественного мнения. Согласно им, если бы выборы Президента Украины проходили в середине апреля 2018 в первом туре больше всего голосов получила бы Тимошенко (16,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Она опережает других кандидатов с большим отрывом.

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Теги: Тимошенко, выборы
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Комментариев (2)
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chytan    10.05.2018, 19:03
Оценка:  -1
chytan
Влажные мечты жульки !!!
DrAspirin    10.05.2018, 17:41
Оценка:  +3
DrAspirin
Ох уж эти сказки....ох уж эти сказочники.
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