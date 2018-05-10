Эксперты: Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов

По словам Вадима Карасева, лидер Батькивщины - это кандидат, который может вывести страну из олигархической системы.

Уверенным победителем первого тура следующих президентских выборов, которые состоятся весной 2019 года, станет лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Об этом сегодня заявили украинские эксперты во время пресс-конференции “Президентские выборы в Украине - диспозиция основных политических сил перед развертыванием кампании“.

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“Понятно, что, согласно последним социологическим исследованиям, победитель первого тура президентских выборов - Юлия Тимошенко. Она гарантированно выходит во второй тур“, - сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он отметил, что лидер Батькивщины - это кандидат, который может вывести страну из олигархической системы.

“Однако остальные кандидаты будут делать все, чтобы различными способами стабилизировать эту олигархическую систему“, - убежден он.

Комментируя появление в рейтингах новых лиц, Вадим Карасев отметил, что в Украине нужно делать новую политику, а не новые лица.

“Не надо ждать, что придет кто-то из шоу-бизнеса и что-то сделает. Разве певцы, артисты не имеют отношения к олигархическому правящего класса?“ - спросил он.

Со своей стороны эксперт Корпорации стратегического консалтинга Гардарика Константин Матвиенко сообщил об очередной победе Батькивщины на последних выборах в ОТГ, которые состоялись 29 апреля. Согласно данным, которые сегодня обнародовала ЦИК, первое место приобретает политическая сила Юлии Тимошенко, второе - БПП Солидарность, третье место получают самовыдвиженцы.

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Константин Матвиенко также отметил, что как и на предыдущих местных выборах в ОТГ, Батькивщина одержала победу несмотря на давление и применения властью админресурса.

“На сегодняшний день Батькивщина довольно значительное преимущество в уровне поддержки. Это подтверждается и социологией, и 6-ю волнами выборов в ОТГ. Несмотря на это власть иррациональным образом начинает действовать так, как это было во времена президента Януковича. Вместо честной конкуренции власть идет в борьбу, которая часто граничит с силовым давлением и таким образом подрывает свой авторитет. БПП занимается политическим самоуничтожением“, - отметил эксперт.

По информации эксперта Корпорации стратегического консалтинга Гардарика, итоги выборов в ОТГ показывают, что Батькивщина равномерно приобретает первые места как в прифронтовой зоне, так и в Центральной и Западной Украине.

“Бороться с партией, которая сшивает страну, - является деструктивным“, - заявил Константин Матвиенко.

Напомним, Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты нового опроса общественного мнения. Согласно им, если бы выборы Президента Украины проходили в середине апреля 2018 в первом туре больше всего голосов получила бы Тимошенко (16,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Она опережает других кандидатов с большим отрывом.