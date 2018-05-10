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Один из нападавших на Найема похищал человека, но избежал наказания

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В ноябре 2017 года Магомед-Салих Саитов с двумя подельниками похитили 20-летнего парня и вымогали у матери 5 тысяч долларов США.
Один из нападавших на Найема похищал человека, но избежал наказания
kiev.informator.ua

В ноябре 2017 года один из нападавших на депутата Мустафу Найема участвовал в похищении человека, однако не понес за это никакой ответственности.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы правоохранителей.

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Так в указанный период, в столичную полицию обратилась женщина и заявила о том, что на ее телефон перезвонили с номера сына и сообщили, что его похитили возле ТРЦ Украина За его освобождение похитители потребовали 5 тысяч долларов.

Женщина утверждала, что злоумышленники, судя по голосу, были кавказцами, как и ее сын, удерживаемый во внедорожнике Toyota Sequoia.

Тем же днем полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались три человека: один гражданин Украины, студент Нацуниверситета Шевченко, и два - РФ (студенты КПИ и Университета Шевченко). Один из них - 21-летний Магомет-Салих Арбуевич Саитов, который на данный момент находится под домашним арестом до 30 июня.

Похитителей было трое
Похитителей было трое
kiev.informator.ua
Некоторые подробности происшествия
Некоторые подробности происшествия
kiev.informator.ua

27 ноября преступление квалифицировали по ч. 2 ст. 146 УК (Похищение человека по предварительному сговору группы лиц) с пометкой раскрытие раньше совершенного преступления. Статья предусматривала от 3 до 5 лет лишения свободы, однако Саитов оказался по непонятным причинам на свободе.

Данные Магомеда-Салиха Саитова
Данные Магомеда-Салиха Саитова
kiev.informator.ua
Чем окончилось открытое дело - неизвестно
Чем окончилось открытое дело - неизвестно
kiev.informator.ua

Стоит отметить, что в реестре судебных решений нет никаких данных про это дело и не указывается даже мера пресечения. Неизвестно чем завершилось дело. 

Напомним, 8 мая избитый на Бессарабке парламентарий Мустафа Найем прокомментировал освобождение напавшего на него чеченца в Азербайджане и рассказал о своем самочувствии. Ранее, 7 мая, депутату Найему была предоставлена охрана.

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Теги: Магомед-Салих Саитов, депутат, Найем, похищение, ребенок
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