Один из нападавших на Найема похищал человека, но избежал наказания

В ноябре 2017 года Магомед-Салих Саитов с двумя подельниками похитили 20-летнего парня и вымогали у матери 5 тысяч долларов США.

В ноябре 2017 года один из нападавших на депутата Мустафу Найема участвовал в похищении человека, однако не понес за это никакой ответственности.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы правоохранителей.

Читай также: Матери избившего Найема чеченца разрисовали машину

Так в указанный период, в столичную полицию обратилась женщина и заявила о том, что на ее телефон перезвонили с номера сына и сообщили, что его похитили возле ТРЦ Украина За его освобождение похитители потребовали 5 тысяч долларов.

Женщина утверждала, что злоумышленники, судя по голосу, были кавказцами, как и ее сын, удерживаемый во внедорожнике Toyota Sequoia.

Тем же днем полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались три человека: один гражданин Украины, студент Нацуниверситета Шевченко, и два - РФ (студенты КПИ и Университета Шевченко). Один из них - 21-летний Магомет-Салих Арбуевич Саитов, который на данный момент находится под домашним арестом до 30 июня.

Похитителей было трое kiev.informator.ua

Некоторые подробности происшествия kiev.informator.ua

27 ноября преступление квалифицировали по ч. 2 ст. 146 УК (Похищение человека по предварительному сговору группы лиц) с пометкой раскрытие раньше совершенного преступления. Статья предусматривала от 3 до 5 лет лишения свободы, однако Саитов оказался по непонятным причинам на свободе.

Данные Магомеда-Салиха Саитова kiev.informator.ua

Чем окончилось открытое дело - неизвестно kiev.informator.ua

Стоит отметить, что в реестре судебных решений нет никаких данных про это дело и не указывается даже мера пресечения. Неизвестно чем завершилось дело.

Напомним, 8 мая избитый на Бессарабке парламентарий Мустафа Найем прокомментировал освобождение напавшего на него чеченца в Азербайджане и рассказал о своем самочувствии. Ранее, 7 мая, депутату Найему была предоставлена охрана.