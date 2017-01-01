Лидера Коммунистической партии подозревают в госизмене и действиях, направленных на захват государственной власти.

Лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко вызвали на допрос в СБУ.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Громадське.

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Допрос проходит в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и части 1 статьи 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 8 мая в ходе обысков сотрудники СБУ нашли у главы КПУ Симоненко оружие.

Отметим, в мае президент Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News сказал, что Путин хочет возродить Советский Союз.