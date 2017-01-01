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ГПУ просит Азербайджан выдать напавшего на Найема

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Украинское ведомство направило пакет экстрадиционных документов. Срок рассмотрения запроса международное законодательство не ограничивает.
Нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева
Нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева
facebook.com/Mustafanayyem

Генеральная прокуратура Украины направила в Азербайджан запрос на экстрадицию подозреваемого в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеда-Амина Саитова. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Отправили пакет экстрадиционных документов", – сказала она, добавив, что документы выслали еще 8 мая.

По ее словам, срок рассмотрения запроса на экстрадицию международное законодательство не ограничивает. Это значит, что о дате вероятного возвращения Саитова в Украину "говорить рано".

Нападение на Найема: подробности и реакция сети

Ранее суд в Азербайджане отпустил Саитова под личное обязательство.

Напомним, азербайджанские правоохранители задержали Саитова 5 мая.

 

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Теги: Азербайджан, экстрадиция, избиение, ГПУ, нападение, Мустафа Найем, Найем
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Источник: РБК-Украина

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