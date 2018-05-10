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В МИД отреагировали на обыски у крымских татар

Комментариев: 1
В МИД заявляют, что факты преступлений РФ в Крыму против крымских татар передадут в международные суды.
Марьяна Беца осудила обыски у крымских татар
Марьяна Беца осудила обыски у крымских татар
112 Украина

МИД Украины выразил протест России по поводу обысков в аннексированном Крыму. Соответствующее сообщение в четверг, 10 мая, на своей странице в соцсети Twitter опубликовала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

По ее словам, факты преступлений Российской Федерации в Крыму против крымских татар передадут в международные суды.

"Опять незаконные обыски в Крыму. Задержаны родственники политзаключенного Н. Примова. Выражаем протест. Факты преступлений РФ передадим в международные суды", - заявила Беца.

 

 

Напомним, в Севастополе утром 10 мая прошли обыски у крымских татар. Были задержаны два родных брата Сейтосмановы - Эрнест и Энвер. Они являются двоюродным братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

 

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Теги: Крымские татары, Украина-Россия, Крым, МИД Украины, МИД, аннексия Крыма, обыски
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
convergence    10.05.2018, 20:14
Оценка:  -1
convergence
Как на счет прав татар в российском Татарстане? Вполне было бы логично озаботится ихними правами и там, это ускорило бы процесс развала недоросии и возврат Крыма и Кубани.
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