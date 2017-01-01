НАБУ вызвало Труханова на допрос

Мэр Одессы отправился в командировку в Киев и возложил обязанности городского головы на своего первого заместителя.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сегодня состоится допрос мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета Одессы в четверг, 10 мая.

В частности, опубликовано распоряжение Труханова о его командировке сроком на один день для участия в допросе НАБУ в Киеве.

"Отбываю в командировку в город Киев (Национальное антикоррупционное бюро Украины), для участия в допросе в уголовном производстве, сроком на 1 (один) календарный день – 10 мая 2018 года", – говорится в сообщении.

На период командировки исполнение обязанностей мэра возложено на первого заместителя городского головы Анатолия Орловского.

Напомним, 14 февраля Геннадий Труханов был задержан в аэропорту Борисполь сразу после прилета из Варшавы. Тогда же задержали и заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Мэра Одессы подозревают в злоупотреблении служебным положением в деле о покупке зданий завода Краян за 185 млн гривен. Его отпустили на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

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