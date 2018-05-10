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Военного прокурора пытались подкупить за 100 тысяч гривен

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Задержанный хотел подкупить военного прокурора, чтобы тот закрыл дело против его брата, избившего правоохранителя.
Мужчину задержали во время передачи десяти тысяч гривен
Мужчину задержали во время передачи десяти тысяч гривен
facebook.com/lysenko.andrii

Силовики разоблачили мужчину, пытавшегося подкупить прокурора военной прокуратуры Южного региона Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в четверг, 10 мая.

По данным правоохранителей, 100 тысяч гривен мужчина предлагал прокурору за закрытие уголовного производства в отношении своего брата, который находится в розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

"В четверг, 10.05.2018, во время передачи части суммы взятки в размере 10 тысяч гривен, которая проходила под контролем правоохранителей, указанное лицо задержано. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия", – добавили в ГПУ.

Ранее в Житомирской области на взятке задержали подполковника полиции.

 

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Теги: Генпрокуратура, коррупция, взятка, взятки, военные, ГПУ, прокурор
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Источник: korrespondent.net

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