Не так отметили? За что снова блокируют Интер

Националистические организации пикетировали здание телеканала "Интер" и собственность его владельца из-за концерта к 9 мая, который показал канал.

Празднование 9 мая в Украине закончилось очередным скандалом. На этот раз из-за телеканала Интер, который подготовил специальный концерт к празднику.

Это далеко не первые проблемы канала с националистическими организациями. На протяжении последних лет Интер постоянно обвиняют в пророссийских взглядах, периодически здание канала блокируют, а один раз даже подожгли.

Корреспондент.net собрал информацию о новом конфликте вокруг канала.

Неоднозначный ролик

Накануне выхода концерта в эфир в сети появился его фрагмент, который вызвал массу споровю

В видео были жесткие заявления ведущих концерта - Андрея Доманского и Анастасии Даугуле - относительно последних событий в Украине.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", - заявил Андрей Доманский.

"И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так! Нас много!" - говорит со сцены Анастасия Даугуле.

На следующий день, 9 мая, когда собственно концерт и должен был появиться в эфире, здание канала пикетировали националистические организации.

Националисты требуют, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте. Также активисты партии Национальный корпус требовали “лишить лицензии канал олигарха-коллаборанта народного депутата Сергея Левочкина, в эфире которого системно проводится антиукраинская редакционная политика”.

Националисты обклеили здание телеканала желтыми наклейками с надписями "Интер будет наш" и "Сделаем Интер украинским".Но праздничный концерт на телеканале все-таки вышел.

Реакция Нацсовета

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала Интер.

"Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, которыми, как правило, есть ветхозаветные концерты вроде "голубого огонька" - является никак не свободой слова, не точкой зрения, а действиями, которые направлены на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды, а тем более - пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения", - отмечает регулятор.



В Нацсовете призвали вещателей взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, "не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем сограждан - о ценности жизни и высокую стоимость мира".

Поездка к Левочкину

В четверг представители националистических организаций приехали к недостроенному дому народного депутата, заместителя главы фракции Оппозиционный блок, совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина в Конча-Заспе.

Почему к недостроенному только? Где он на самом деле живет не нашли?

"Националистические силы отправились в поместье Левочкина, однако встретили сопротивление правоохранителей на входе. Националисты преодолели сопротивление и вошли на территорию кооператива", – говорится в сообщении партии Национальный корпус.

"В дальнейшем планируется отдых на природе, в зоне, которая была незаконно присвоена и к которой не допускают обычных украинцев", – заявили в Нацкорпусе.

"Была стычка с Национальной полицией, которая попыталась стать рубежом перед шлагбаумом, который ведет к речной зоне. Однако вместе с журналистами активисты "Национального корпуса" ,"Национальных дружин", "Свободы", другие общественные активисты смогли, в конце концов, зайти на территорию, которая ведет к реке, на которой построил дом Сергей Левочкин", – рассказал пресс-секретарь Национального корпуса Александр Алферов.

Алферов также сообщил, что националисты планируют каждую субботу проводить пикники на территории поместья Левочкина, если не будет изменена политика телеканала Интер.