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Часть Симферополя обесточена из-за аварии

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В городе произошло аварийное отключение света. Раньше времени закрылись некоторые магазины. Почти час в районе аварии не работали светофоры.
В Крыму регулярно происходят аварии на электросетях
В Крыму регулярно происходят аварии на электросетях
kerch.fm

В аннексированном Симферополе произошла авария, в результате чего оказалась обесточена часть города. Об эттом сообщает РИА Новости Крым вечером в четверг, 10 мая.

Как пояснили агентству в диспетчерской Крымэнерго, произошло аварийное отключение.

"Электроснабжение отсутствует в районе 7-й горбольницы, на улицах Залесская, 60 лет Октября, Аральская. В связи с этим раньше времени закрылись некоторые магазины. Кроме того, почти час в районе не работали светофоры", – говорится в сообщении.

Работы над восстановлением электроснабжения уже начались.

"Аварийное отключение произошло, бригада уже работает, осматривает линии", – сказала диспетчер.

При этом она не уточнила, когда будет восстановлено электроснабжение.

Ранее сообщалось, что в Крыму готовят десятки исков в суды Украины с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова. В случае неудачи крымские власти намерены обращаться в Европейский суд по правам человека.

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Теги: Крым, свет, авария, Симферополь, энергоснабжение, отключение электричества, свет в Крыму, Крым отключение электроэнергии
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Источник: korrespondent.net

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